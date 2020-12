Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Petrescu, 44 de ani, este casatorita cu Dan Petrescu de 17 ani, iar cei doi au impreuna o fiica, Jennifer.Adriana este pasionata de infrumusețare prin metode naturale și de fitness, avand chiar o afacere in acest domeniu. Ea posteaza mereu imagini din sala de forța, unde le arata urmaritorilor…

- Dupa ce a decis de comun acord impreuna cu oficialii clujenilor intreruperea contractului, Dan Petrescu a decis sa ia o pauza și sa iși dedice timpul alaturi de familia sa. Dat ca și transferat la foarte multe echipe in ultimele saptamani, “Bursucul” nu a luat pana in acest moment nicio oferta in calcul…

- Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat miercuri seara ca Guvernul nu ia în calcul relaxarea restricțiilor în noaptea de Revelion, prin permiterea circulației pâna la ora 1:00, existând cereri din partea HoReCa în acest sens. Întrebat…

- Valentina Pelinel și-a aniversat, ieri, ziua de naștere. De necrezut, dar frumoasa blondina, a schimbat prefixul. Nevasta lui Cristi Borcea s-a aratat mai fericita ca niciodata la petrecerea aniversara și se vede are toate motivele din lume.

- Tenismenul rus Karen Hacianov, locul 20 ATP, a anuntat, joi seara, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro. Alaturi de sportiv, au fost gasiti infectati si sotia sa si fiul lor. Citește și: Ludovic Orban ii raspunde lui IPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se…

- Doliu in lumea fotbalului. Atacantul echipei Al Falah, din Emiratele Arabe Unite, Sultan Saif, a murit joi, intr-un cumplit accident de circulație in Dubai, scrie cancan.ro . Și soția sportivului și-a pierdut viața in urma impactului devastator.

- Adevaratul motiv al divorțului lui Walter Zenga de soția lui. Dupa mai bine de doua luni in care s-a tot zvonit ca Walter Zenga și soția lui divorțeaza, iata ca a venit și confirmarea. Culmea, din partea antrenorului, care nu a dorit sa dea detalii despre desparțire, limitandu-se la a spune ca pur și…

- Walter Zenga spune ca sotia lui este de schimbata total si nu o mai recunoaste, potrivit spuselor lui, Raluca este cea care a vrut sa puna punct mariajului. „Ceea ce a aparut in ultime zile in mass-media, cu privire la divorțul familiei Zenga, este adevarat! Nu mi-as fi dorit ca eu și soția…