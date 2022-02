Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh și Alexia Eram au ajuns in urma cu cateva ore in vacanța din Maldive, cei doi fiind foarte fericiți ca vor urma cateva zile de relaxare. Pana a ajunge totuși in resortul de lux unde aveau sa se cazeze, aceștia au fost chiar in pericol. Ce a spus cantarețul.

- Alexia Eram nu are nevoie de prea multe descrieri, asta deoarece este cunoscuta de toata lumea. Ei bine insa, puțini sunt cei care ar putea sa o recunosca daca ar vedea o fotografie cu ea de cand era copil. Iata ce fotografii rare din copilarie a postat iubita lui Mario Fresh!

- O persoana a decedat in județul Bacau, in luna octombrie, intr-o casa racordata la rețeaua de distribuție cu o instalație improvizata prin care se sustragea energie atat pentru iluminat, cat și pentru incalzire, fiind folosita o rezistența electrica amplasata in bolțari. De asemenea, in județul Mureș,…

- Like Creața de la Chefi la cuțite e din nou insarcinata, iar vestea a venit in urma cu doar cateva zile. Vedeta a ramas insarcinata la doar patru luni de cand a nascut. Abia acum le-a spus fanilor ca și-a pus viața in pericol și ca ar fi putut sa existe complicații.

- Timp de doar cateva luni pe an, natura le ofera turiștilor cu spirit de aventura ocazia sa se scalde intr-un ochi de apa spectaculos, supranumit de localnici Piscina Diavolului. De ce se spune ca locul ar fi blestemat și ca, odata ajuns aici, te afli la granița dintre viața și moarte? Raspunsul la aceasta…

- Daca mulți au crezut ca Mario Fresh și Alexia Eram s-au desparțit, ei bine chiar s-au inșelat. Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi, asta dupa fotografia controversata cu sarutul dintre Mira și cantareț.

- A luat foc Internetul! Mira și Mario Fresh au aparut in ipostaze tandre chiar pe pagina de socializare a solistei. Mira a postat o poza in care se saruta cu foc cu iubitul Alexiei Eram. Ramane de vazut cum va reacționa fiica Andreei Esca la vederea imaginilor fierbinți, noteaza click.ro. Se știe ca…

- Mai e sau nu Mario Fresh impreuna cu Alexia Eram? Asta-i intrebarea de pe buzele fanilor lor, dupa vederea imaginii cu artistul și Mira in timp ce se sarutau. Cum a reacționat fiica Andreei Esca la vederea fotografiei. Ce facea tanara in timp ce era publicata imaginea.