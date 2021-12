Haosul de pe aeroportul Otopeni s-a mutat la granița vestica, unde zeci de mii de romani așteapta ore in șir sa treaca de vama pentru a intra in țara și a fi aproape de familie de sarbatori. Cea mai mare parte dintre aceștia sunt nevaccinați, iar medicii sunt obligați sa ii bage in carantina, conform […] The post Cum și-a propus Lucian Bode sa rezolve problema aglomerației de la granița: „Vor fi operaționale pe tot parcursul zilei” first appeared on Ziarul National .