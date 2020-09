Cum și-a propus Andra să scape de kilogramele în plus. „Îmi…

Andra a luat ceva in greutate, pe durata pandemiei. Din acest motiv, fanii cantareței au inceput sa iși puna intrebarea daca nu cumva mai așteapta un copil. Vedeta a negat acest zvon, iar acum s-a apucat de sport și dieta, pentru a veni de hac kilogramelor in plus.