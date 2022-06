Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de evaziune fiscala: Cheltuiei fictive de aproape jumatate de milion de lei inregistrate in evidența contabila PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de evaziune fiscala: Cheltuiei fictive de aproape jumatate de milion de lei inregistrate in evidența contabila…

- Trei persoane printre care și un angajat al Inspectoratului Botanica au fost reținuți astazi de ofițerii SIS și CNA. Cei trei ar fi luat jumatate de milion de lei, pentru a-l scapa de pedeapsa pe barbat reținut pentru trafic de droguri.

- Persoanele fizice, instituțiile și unitațile de cazare din Timis care gazduiesc și hranesc refugiați ucraineni au depus cereri de sprijin financiar in valoare de un milion de lei, in luna aprilie. Jumatate din acest milion a fost cerut in Timișoara, la aceasta suma se adauga alte deconturi importante…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a continuat controalele initiate in spațiile comerciale intens vizitate de catre consumatori, pentru a verifica modul in care se realizeaza comercializarea produselor catre romani. Astfel, unul dintre punctele ”fierbinți” ale Capitalei,…

- Automobilul unui șef de secție din cadrul Institutului Oncologic, care valoreaza aproape jumatate de milion de lei, a fost preluat de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA. Medicul este vizat intr-un dosar de corupție.

- Reabilitarea parcului din jurul Balții Lamaița a fost un proiect care a nascut multe scandaluri. Deși a costat aproximativ 560.000 de euro și nici nu s-au implinit bine șase ani de la inaugurarea lui, peisajul este unul specific unei mlaștini, ne informeaza un cititor Tion.

- Jumatate de milion de evrei ultra-ortodocși au participat la inmormantarea unui veteran rabin. Cei prezenti au purtat haine traditionale si au umplut strazile dintr-o suburbie a capitalei Israelului.

- Sambata, 19 martie, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 68.161 de persoane, dintre care 10.699 cetateni ucraineni, in scadere cu 4,3 fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.390 cetateni ucraineni in usoara scadere…