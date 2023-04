Stiri pe aceeasi tema

- `A scos cuțitul din ghizdan și a sarit la gatul profesoarei` - marturia unui coleg al elevului care a injunghiat-o pe profesoara de la Colegiul `Ion Creanga`/ Elevul cuțitar a fost reținut de Poliție pentru tentativa de omorProfesoara de limba japoneza de la Colegiul „Ion Creanga” din București ar…

- Surse judiciare au declarat pentru GANDUL ca elevul de 16 ani care și-a injunghiat profesoara la Colegiul Național „Ion Creanga" din București este cercetat pentru tentativa de omor. Adolescentul a atacat-o cu un cuțit de bucatarie in sala de clasa, chiar in momentul &i ...

- Profesoara care a fost agresata de un elev in timpul orei cu un cutit la un liceu din Sectorul 4 este stabila, constienta, cooperanta, au declarat miercuri surse medicale, potrivit agerpres.ro . „Pacienta este stabila, constienta, cooperanta. Are o plaga superficiala care necesita sutura. In acest moment…

- Elevii clasei la care presa profesoara care a fost injunghiata in gat, miercuri, discutau pe un grup de WhatsApp inainte de ora daca ar fi cazul sa chiuleasca. Cel care a injunghiat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.Elevul de 16 ani din București care a injunghiat-o pe profesoara in timpul orei de curs…

- Detalii halucinante ies la iveala din ancheta privind ranirea unei profesoare cu un cuțit de catre un elev, in București. Inainte de ora de Japoneza, mai mulți adolescenți au discutat pe un grup de WhatsApp daca sa chiuleasca sau nu. Elevul care a atacat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.

- Elevii clasei la care presa profesoara care a fost injunghiata in gat, miercuri, discutau pe un grup de WhatsApp inainte de ora daca ar fi cazul sa chiuleasca. Cel care a injunghiat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.Elevul de 16 ani din București care a injunghiat-o pe profesoara in timpul orei de curs…

- Elevii clasei la care presa profesoara care a fost injunghiata in gat, miercuri, discutau pe un grup de whatsApp inainte de ora daca ar fi cazul sa chiuleasca. Cel care a injunghiat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.Elevul de 16 ani din București care a injunghiat-o pe profesoara in timpul orei de curs…

- Elevii clasei la care presa profesoara care a fost injunghiata in gat, miercuri, discutau pe un grup de whatsApp inainte de ora daca ar fi cazul sa chiuleasca. Cel care a injunghiat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.Elevul de 16 ani din București care a injunghiat-o pe profesoara in timpul orei de curs…