- Inna și Deliric sunt impreuna de un an, iar acum cei doi vor petrece Craciunul impreuna, bineințeles. Cei doi vor ramane in București și vor fi alaturi de familiile lor in aceasta perioada.

- Crima de-a dreptul infioratoare in Mehedinți! O femeie, mama a doi copii, a fost impușcata in plina strada de catre partenerul ei de viața, un barbat de origine italiana. Tragedia a avut loc in acesta dimineața, in orașul Vanju Mare din județul Mehedinți, sub privirile șocate ale copiilor femeii și…

- Nicole Cherry traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei, asta dupa ce in urma cu o saptamana a devenit mamica pentru prima oara. Artista radiaza de fericire in preajma micuței Anastasia, mai ales acum, cand toata casa este impodobita in spiritul Craciunul. Iubita lui Florin Popa nu a putut sa nu…

- In vara acestui an, Cristina Cioran i-a daruit lui Alexandru Dobrescu o fetița, dar barbatul are deja experiența in rolul de tata. Afaceristul are un baiețel frumos dintr-o relație anterioara, iar paprazzii SpyNews.ro au surprins un moment tata-fiu care arata cat de relaxat este ca parinte.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau mai au foarte puțin și fac un an de relație, iar deși au trecut in aceasta perioada și prin momente mai puțin bune și destul de tensionate, cei doi nu au renunțat la iubirea pe care și-o poarta. Aceștia se comporta deja ca o familie, iar impreuna au fost surprinși la…

- Prințesa Charlene de Monaco s-a intors la familie, dupa aproximativ jumatate de an petrecut in țara natala. Fosta sportiva se simte mult mai bine și a distribuit deja o fotografie in care apare alaturi de soț și de cei doi copii, semn ca dorul pe care l-a purtat a fost unul intens.

- Maria Constantin și Robert Stoica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an. Cei doi au vorbit despre nunta și sunt mai hotarați ca niciodata sa-și intemeieze o familie. Artista se afla in prezent in Italia, iar acolo a insoțit-o și Robert.„Am avut o nunta de romani foarte frumoasa…

- Vineri dupa-amiaza, la ieșirea din Gura Humorului spre Bucșoaia, pe drumul european 58, a avut loc un carambol in care au fost implicate nu mai puțin de șase autovehicule, deși inițial s-a transmis ca a fost vorba "doar" de cinci mașini. Traficul rutier a fost dat peste cap zeci de ...