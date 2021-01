Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile pe drumurile nationale in timpul iernii pot fi pline de neprevazut, conditiile meteorologice specifice anotimpului rece plusand la starea proasta a carosabilului pe anumite tronsoane. Pe acest fond, apar, deseori, si accidentele rutiere care au ca rezultat imposibilitatea de deplasare a…

- Negocierile intre Universitatea din Suceava si o firma de constructii pentru achizitia unui imobil au esuat. Ca sa faca blocul scos la vanzare mai atractiv pentru potentialul client, constructorul s-a grabit sa-l vopseasca in culorile universitatii aplicandu-i si sigla USV.

- ADVERTORIAL. Firma noastra ofera o gama variata de servicii de curatenie pe intreg teritoriul judetului Caras-Severin. Ne imbunatatim constant serviciile si acordam atentie si celui mai mic detaliu, chiar daca suntem la inceput! Ne axam in general pe curatenia la domiciliu, scari de bloc si servicii…

- In incercarea de a se eschiva de la achitarea plaților vamale, un agent economic autohton a „uitat” sa declare trei tone de pește viu organului vamal. Marfa, estimata la suma de 100 000 lei, era transportata din Ucraina pentru a fi comercializata in Republica Moldova.

- ​Cuvintele cheie cel mai frecvent folosite de cei care si-au cautat joburi în online au fost ”șofer”, ”inginer”, ”contabil”, ”manager”, ”asistent medical” sau ”consilier juridic”. ”Agent vânzari” și ”asistent…

- Poveste incredibila, cum numai in filme intalnim! Credea ca și-a intalnit dragostea vieții, dar a dat nas in nas cu doi escroci. Este vorba despre un cetațean austriac, venit in Romania pentru a se insura. Omul a fost pacalit, rapit și jefuit de catre doi barbați din Covasna.

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la sediul central al CFR Marfa și la firma de paza a omului de afaceri Remus Radoi, zis Codița, din Caracal. Perchezițiile au fost facute intr-un dosar de frauda, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei