- Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS la prezidențiale, s-a intalnit cu Emerich Ienei (82 de ani) pe strazile din Oradea. Aflat in plina campanie alaturi de cațiva zeci de susținatori, Barna s-a intalnit in centrul orașului cu antrenorul celei mai mari performanțe din istoria fotbalului romanesc,…

- Printr-o coincidența greu de imaginat, o femeie care iși cauta de ani de zile sora pe care nu a intalnit-o niciodata, a aflat ca aceasta locuia in casa vecina, scrie BBC News. In 2012, Hillary Harris, care a fost crescuta de o familie adoptiva, și-a cautat parinții biologici și in acest fel a aflat…

- Ducele si ducesa de Sussex au sosit in Cape Town (sud-vest) luni dupa-amiaza, impreuna cu fiul lor in varsta de patru luni, Archie, in prima vizita oficiala in familie a cuplului princiar britanic. Imediat dupa ce au debarcat, Harry si Meghan au mers, fara fiul lor, in Nyanga, unde au participat…

- Mario Iorgulescu a ajuns de urgența la Spitalul Elias din Capitala, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ricoșat puternic intr-un alt autoturism in care se afla Dany Vicol, care a murit pe loc. Cu toate ca la inceput starea lui era extrem de grava, medicii neputand sa dea speranțe familiei,…

- Avocatul familiei Melencu: Sotia lui Gheorghe Dinca si Luiza s-au intalnit in casa de la Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie in Caracal, a anuntat marti, 27 august, ca a fost in audienta la procurorul general Bogdan Licu si ca a depus doua plangeri penale…

- Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a spus, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca soția principalului suspect din cazul crimelor din Caracal a venit in Romania pe 26 aprilie, dupa momentul la care se presupune ca Luiza Melencu ar fi fost ucisa, și a stat o luna in "Casa Groazei",…

- Binecunoscutul regizor și producator Dan Chișu a vorbit despre cancerul de piele. Primul diagnostic l-a primit in urma cu 5 ani, iar in aceasta primavara a suportat a doua intervenție. Dan Chișu și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta sa cu cancerul de piele intr-un interviu pe care l-a acordat…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza oficial o familie din 2015, de cand s-au casatorit civil. Luna aceasta, dupa mai multe amanari, vedeta TV va imbraca, in sfarșit, rochia de mireasa, iar la inceputul lunii septembrie, cuplul iși va boteza cea de-a doua fetița. Gabi și Tavi au ales sa celebreze…