- Postul se va lansa cu o investiție de 147.400 de euro, potrivit proiectului depus la CNA, sursa fiind din surse proprii, scrie paginademedia.ro. Postul va avea in grila emisiuni precum Happy Party Mix, Hai Noroc, Top 40 Party Mix, Music Box sau Music News. Citeste si Cel mai misterios…

- Statul le ofera tinerilor pana la 40.000 de lei fara dobanda. Ce pot face cu banii Peste 5.000 de romani au luat credite fara dobanda prin programul ″Investește in tine″, lansat de stat in 2018. Cei mai mulți dintre beneficiari sunt tineri de peste 26 de ani, care au împrumutat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Amintiri, evocari, interviuri, scrisori, opinii, fragmente de memorii, firește multe imagini – de toate gasești in acest volum masiv. Cronica unei existențe publice cu zeci de personaje a unui om care a fost nu numai scriitor (și este), ci și director de teatru, eseist, director…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, la varsta de 90 ani. Actrița supranumita "Doamna comediei romanești" a lasat o moștenire neprețuita teatrului și filmului din țara noastra. Actrita Tamara Buciuceanu Botez a fost internata, la inceputul lunii octombrie, la Spitalul Elias din Bucuresti, din cauza unei…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Claudiu Istodor se-nvarte printre actori și la munca, și acasa. Interpretul lui Ștefan din serialul "Sacrificiul", difuzat la Antena 1, e fostul soț al Maiei Morgenstern și tatal lui Tudor Aaron Istodor, iar nora - deocamdata, fara acte - ii este Raluca Aprodu. Actorul de 59 de ani ne-a vorbit despre…

- Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza, in etapa a treia, concursuri pentru ocuparea a 26 de posturi vacante, prin incadrare directa și trecere in corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri și agenți iși vor desfașura activitatea in cadrul aparatului central al IGI…

- Diana Șamanț, pivotul de 17 ani al Bistriței, a marcat primul ei gol in Liga Naționala, iar CSM București a invins Slobozia, scor 31-22, in timp ce Corona Brașov a trecut iar pe primul loc. Corona Brașov-CSM Slatina 31-22 (17-11) Etapa a patra a Ligii Naționale feminine a adus iar schimbare de lider.…