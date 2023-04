Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

„Turcia nu are alta optiune decat sa ramana puternica si sa isi creasca forta pentru a nu recadea sub jugul sclaviei politice si economice", a spus Erdogan in fata a mii de simpatizanti si membri ai partidului sau intr-o sala de sport la Ankara.

