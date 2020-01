Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, iar in rechzitoriul construit de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt descrise momentele cumplite prin care au trecut cele doua adolescente in…

- Parinții Alexnadrei Maceșanu, mama Luizei Melencu și bunicul adolescentei au ieșit in strada pentru e cere dreptate pentru cele doua adolescente pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis.

- Gheorghe Dinca a ajuns joi la sediul DIICOT pentru a fi audiat de procurori. Audierea vine dupa ce el și-a schimbat declarația, susținand ca nu el a omorat-o pe Luzia Melencu. Astfel, noua pozitie a lui Gheorghe Dinca da peste cap planurile procurorilor.Miercuri el s-a prezentat la sediul…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, care a spus ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, ca a fost reținut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca. Atat cel reținut, cat și Dinca, au violat-o pe tanara.”Cu puțin timp in urma, procurorii DIICOT…

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, iar procurorii se tem ca Gheorghe Dinca ar putea fi eliberat din inchisoare in curand, intrucat nu exista probe suficiente pentru ca barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa fie trimis in judecata.

- Aparatorul din oficiu al suspectului de crima Gheorghe Dinca a afirmat, intr-o interventie televizata, ca barbatul care a recunoscut ca le-a omorat pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu a avut o problema care ar putea explica faptele sale.

- Informații bomba din ancheta de la Caracal. Se pare ca polițistul care a anunțat ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au fost ucise și arse de Gheorghe Dinca este și ultimul om cu care a discutat Alexandra inainte sa fie ucisa. Fata a sunat la 112 de trei ori, iar mai apoi a discutat cu polițiștii…