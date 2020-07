Stiri pe aceeasi tema

- Durata medie a vieții in Republica Moldova, in anul 2019, a constituit 70,9 ani, inclusiv 66,8 ani la barbați si 75,1 ani – la femei. Aceasta se situeaza sub media EU-28 (2018 - 81,0 ani, Eurostat). Prin urmare, indicatorul speranța de viata la nastere in anul 2019 a crescut cu 0,3 ani comparativ cu…

- Mai mulți barbați casatoriți au marturisit in cadrul unui sondaj care sunt secretele unei casnicii fericite. Deși nu exista o rețeta general valabila care sa garanteze succesul unui mariaj, sfaturile lor, bazate pe propria experiența, pot fi de mare ajutor celor care abia s-au casatorit sau au probleme…

- Odata cu trecerea timpului, s-au produs schimbari majore in ceea ce privește relațiile dintre sexe: femeile cauta mai multa autonomie, iar barbații au renunțat treptat la comportamentul galant pe care, in trecut, il foloseau pentru a face curte doamnelor. Bineințeles, acest lucru este normal pana la…

- Videoclipul in care Dana Budeanu incita la violența asupra femeilor nu mai este public pe YouTube. Acesta a venit indisponibil la scurt timp dupa ce Libertatea a publicat articolul in care dezvaluia ca procurorii urmaresc penal fapta creatoarei de moda, dar „in rem”, adica nu exista inca un suspect.…

- Judecatorul Gary Klausner a respins cererea ca fotbalistele americane sa fie platite la fel ca membrii federației masculine. Klausner nu a acceptat varianta unui proces in acest sens. Totuși, un proces va avea loc in iunie, legat de tratamentul incorect in ceea ce privește cheltuielile de calatorie,…

- Tenisul se afla in pauza forțata pentru o perioada neterminata, toate turneee fiind oprite din cauza pandemiei de COVID-19. In spatele ușilor inchise, se vehiculeaza diverse variante privind viitorul acestui sport. Recent, Roger Federer a produs o unificare a celor doua foruri care conduc tenisul feminin…

- Puternic parfumat, frumos colorat și foarte rezistent – bujorul este floarea ce innobileaza luna mai. Bujorul este, prin excelenta, o planta rustica. Se preteaza foarte bine și ca floare taiata, incantand cu aroma și frumusețea sa destul de mult timp. Simbol al vitalitatii, bujorul aminteste de inceputurile…

- Miercurea din Saptamana Luminata poarta numele de Sfanta Mercurie. Barbatii se duc sa munceasca la camp, insa femeile au interdictie. Conform traditiei, nu e bine a munci de „nunta soarecilor”. Asta ar insemna sa aduci rozatoarele in casa si sa te lipsesti restul anului de bucate pe masa. Ce nu se…