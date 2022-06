Cum și-a dat Adrian Chesnoiu demisia din MAI Mandatul lui Adrian Chesnoiu la Ministerul Agriculturii a fost destul de scurt, vreo opt luni in total, iar mulți i-au contestat competențele profesionale vizavi de agricultura, ca sa nu mai vorbim de faptul ca este absolvent al Academiei de Poliție. Chesnoiu nu a ezitat sa-și dea, insa, demisia in momentul in care DNA a cerut ridicarea imunitații sale parlamentare. De fapt, nici nu este prima data cand are “probleme” cu sistemul. Sa ne aducem aminte doar ce s-a intamplat la AFIR, cand a caștigat procesul cu Ministerul Agriculturii condus de Adrian Oros, nevoit sa ii recunoasca statutul de director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

