- Deși a disparut din lumina reflectoarelor, Oana Ionița, fosta bebelușa nu a uitat niciodata de domeniul in casa s-a facut consacrata. Vedeta danseaza in continuare, iar in afara vieții sale profesionale, aceasta și-a facut familia la care a visat mereu. Dar iata cum s-a cunoscut cu soțul ei!

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…

- Deși are o relație de iubire de 20 de ani cu regizorul Șerban Puiu, Alexandra Velniciuc nu a ajuns in fața altarului și nici nu a nascut pana acum. Invitata in emisiunea Acces de Weekend de la Antena 1, vedeta a povestit despre motivul pentru care nu s-au intamplat aceste lucruri!

- Prezentatoarea este fericita si implinita, iar viata a recompensat-o cu tot ce a fost mai frumos. Acum zambeste si este fericita, insa, in urma cu cativa ani, vedeta a trecut prin clipe extrem de grele. Ce regrete are vedeteta in ceea ce privește viața ei de familie.

- Ioana Filimon a trecut prin clipe de groaza din cauza unui fost iubit. Vedeta a evitat sa vorbeasca despre acest subiect sensibil din viața ei. A fost agresata și inșelata, iar acum face primele declarații, despre violența domestica.Invitata la o emisiune de televiziune, Ioana Filimon a dezvaluit ca,…

- Atunci cand vine vorba despre copii și familie, Dana Nalbaru nu se da inapoi de la nimic și le face toate poftele! Vedeta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in urma cu doar cateva zile, intr-o benzinarie din Capitala!