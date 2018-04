Stiri pe aceeasi tema

- Metorologii anunta ca in Noaptea de Inviere vor fi intre 4 si 9 grade Celsius in majoritatea regiunilor din tara, insa nu va ploua. In prima zi de Paste vor fi in medie 19-20 de grade, iar luni va fi ...

- Julia Jianu și soțul ei au divorțat in secret. Artista a aparut zilele trecute in compania altui barbat alaturi de care a plecat in Cipru. Vedeta și Bogdan au format un cuplu mai bine de 17 ani. Julia Jianu s-a afișat alaturi de un barbat in vacanța din Cipru. Ea a publicat doua fotografii cu un alt…

- In noaptea de Inviere, Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va savarși Slujba de Inviere și Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși. Duminica, 08 aprilie, in prima zi de Paști, de la ora 12.00, la Catedrala Episcopala, Preasfinția Sa va savarși…

- Locuitorii Capitalei care voiau sa stie daca vor circula metrourile in noaptea de Inviere afla, miercuri, faptul ca garniturile vor rula pe intreg parcursul noptii de 7 spre 8 aprilie. Cu mentiunea ca nu le va fi permis pasagerilor sa intre in statiile de metrou si cu atat mai putin sa urce in garnituri…

- Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport in comun vor circula conform programului de duminica, pentru prima oara fiind introduse si mijloace de transport in noaptea de Inviere. "Este pentru prima data cand vom avea transport…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, marti, ca in noaptea de Inviere transportul public in comun va functiona pana dimineata, aceasta fiind o premiera pentru municipiul resedinta. Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Ce spune Maria Marinescu despre soțul ei, Alin. Vedeta a marturisit la “Rai Da’ Buni” despre cum sotul sau a adus-o mai aproape de Dumnezeu si de credinta. Maria Marinescu a devenit mama recent. Are o casnicie frumoasa cu tatal copilului ei și marturisește ca este o femeie fericita. “Abia asteptam…