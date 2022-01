Stiri pe aceeasi tema

- `A fost un weekend pe cat de plin, pe atat de captivant! In zilele de 27 și 28 noiembrie, am continuat demersurile de promovare a expoziției “Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice și romane” in randul a 100 de elevi inscriși la Cursurile de limba, cultura și civilizatie romaneasca (LCCR)…

- Judecatorii ii permit inculpatului sa frecventeze cursurile scolare de zi ale Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanta. Iulian T., de 15 ani, din Constanta, acuzat ca a participat la talharirea agentului de paza din Piata Brotacei, poate merge la scoala Ieri, 25 noiembrie 2021, judecatorii…

- Peste 150 de unitati de invatamant din Buzau isi desfasoara cursurile in sistem online din cauza faptului ca mai putin de 60 la suta din personal nu este vaccinat anti-Covid insa situatia s-ar putea schimba la inceputul saptamanii viitoare. Potrivit prefectului judetului Buzau, Daniel Ticlea,…

- In municipiul Suceava, reluarea cursurilor cu prezența fizica se va face, incepand de astazi, 8 noiembrie, in 15 unitați școlare sucevene, in timp ce in alte 14 unitați școlare cursurile se vor face in regim online, conform informațiilor furnizate de profesorul Nicolae Ciprian Anton, inspector ...

- Miniștrii interimari ai Educației și Sanatații, Sorin Cimpeanu și Cseke Attila, au semnat ordinul comun care prevede noile condiții in care se reiau cursurile fața in fața in școli, dupa vacanța de doua saptamani. Potrivit Ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie…

- Intre septembrie 1945 și iunie 1947, Vasile Ionel urma cursurile Școlii de Ofițeri de Artilerie din Pitești. A devenit apoi comandant de pluton și baterie artilerie, dupa care, in 1949 a fost selectat sa urmeze cursurile Academiei Militare de Artilerie și Rachete a URSS, de la Moscova. Pe care a absolvit-o…

- Colegiul Zinca Golescu trece total in online. Din cauza numarului mare de imbolnaviri, Colegiul Național Zinca Golescu a cerut aprobarea ISJ Argeș pentru a trece total cursurile in online. Ședința de analiza va avea loc in aceasta dupa amiaza, dar, potrivit informațiilor de la ISJ Argeș, solicitarea…

- Consiliul de Administrație al Colegiului Național «Mihai Viteazul» Slobozia a solicitat suspendarea cursurilor pentru 14 zile din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 inregistrate in randul elevilor și cadrelor didactice. Pentru a fi pusa in practica, solicitarea are nevoie de aprobarea Comitetului…