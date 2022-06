Cum și-a cheltuit Andreea Răducan banii câștigați din gimnastică: ”Tot ce am agonisit” Fosta mare gimnasta Andreea Raducan (38 de ani), multipla campioana olimpica, mondiala și europeana, a dezvaluit intr-un interviu pentru revista Viva ce-a facut cu sumele de bani caștigate in cariera sa de gimnasta. ”Sunt o tipa destul de calculata și atenta, tocmai pentru ca am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am caștigat inca de copil. Am reușit sa cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat ca este ințelept, inainte de orice alt lucru pe care aș putea sa il fac, sa-mi cumpar o locuința care sa fie a mea și asta am și facut cu banii pe care i-am caștigat dupa incheierea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

