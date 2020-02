Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Dan Brown, cunoscut pentru ”Da Vinci Code”, thriller-ul politist cu cheie simbolica pregateste o carte pentru copii. Volumul in imagini ”Wild Symphony” va fi lansat pe 1 septembrie si va fi insotit de melodii scrise de Brown pentru copii, potrivit Mediafax.Dan Brown alege un ton…

- Ana Morodan a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare pe patul de spital, cu mana in ghips. Contesa Digitala le-a spus internauților ce a pațit, in stilu-i caracteristic. „Mi-am pierdut eu puțin din volumul degetului, dar volumul genelor nu a fost niciodata mai amplu și mai satisfacator.…

- „Cred ca merita sa investim in EPPO” - a declarat fosta șefa a DNA, unde s-a bucurat de investiții serioase Procurorul sef al parchetului european antifrauda, Laura Codruta Kovesi a pledat joi, la Bruxelles, in fata deputatilor europeni din Comisia pentru libertati civile (LIBE) si Comisia de Control…

- Volumul "7 ani cat 70" este un jurnal pe care Pericle Martinescu l a tinut, in mare secret, intre 1948 1954, anii cei mai intunecati din istoria Romaniei, cand noul regim impus de sovietici venea sa transforme destine, sa amputeze constiinte si sa compromita definitiv devenirea tarii.Fragmentul din…

- A facut senzatie la „Assia Express” - cel mai dur reality-show difuzat in Romania, iar acum iese din nou in evidenta. Ana Morodan (35 de ani) a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza absolut senzationala.

- Volumul spatiilor industriale si logistice inchiriate in Romania in 2019 a totalizat aproape 476.000 de metri patrati, valoare comparabila cu 2018, cand au fost inregistrate in total tranzactii de 514.000 de metri patrati, arata un comunicat al companiei de consultanta imobiliara JLL Romania, potrivit…

- Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru…

- Florin Cițu a redeschis luni o emisiune de titluri scadenta in septembrie 2029 si s-a imprumutat cu 832,8 milioane lei, peste nivelul de 500 milioane lei programat, la o dobanda anuala de 4,67%, informeaza un comunicat.La licitatie au participat sapte dealeri primari. Citește și: Raluca…