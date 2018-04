Cum serbează lumea ziua de 1 Mai dedicată muncii Sindicatele americane au lansat sarbatoarea care urma sa se internationalizeze cu o greva. Oamenii muncii, satui de abuzurile angajatorilor, au declansat o greva, cerandu-le patronilor sa reinnoiasca contractele de munca, iar ziua de lucru sa fie de 8 ore. Peste 300.000 de muncitori au parasit fabricile si uzinele din toata tara. In data de 3 mai, in acelasi an, in Chicago - unul dintre cele mai importante centre greviste din SUA - izbucneau miscarile greviste. In confruntarea dintre muncitorii grevisti impotriva angajatorilor care voiau sa ramana pe pozitii, miscarea grevista a facut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

