- Nicolae Robu a transmis o nota interna Societatii Piete SA, Biroului Autorizare Activitati Comerciale, Biroului Organizare Evenimente si Politiei Locale. Nicolae Robu, primarul Timisoarei, vrea sa stopeze depravarea orasului de pe Bega, dupa ce Piata Traian a fost transformata intr-un balci satesc…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, lovește cu o noua decizie cu cantec. In weekend, in cadrul unui eveniment organizat in Piața Traian din Timișoara pentru promovarea produselor locale, din boxe au rasunat manele și ....dedicații date live pentru primarul Timișoarei.Citește și: ULTIMA ORA…

- La evenimentele organizate pe spațiul public in Timișoara nu vor mai fi incinse gratarele. Nu se vor mai asculta nici manele, potrivit unei note interne a primarului Nicolae Robu. „Având în vedere unele lucruri neavenite, petrecute în orașul nostru la diverse evenimente,…

- Retailerul suedez IKEA se extinde in Romania, pregatind deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, potrivit stirileprotv.ro.Compania suedeza are doua magazine IKEA in Romania, ambele in București, primul fiind deschis pe 21 martie 2007. Cel de-al doilea…

- Primarul Timișoarei a interzis ca pe spațiul public sa mai fie incinse gratarele, dar și sa fie difuzate manele, arata o nota interna publicata de Opinia Timișoarei. Edilul a luat aceasta decizie dupa ce, pe rețelele de socializare, au aparut filmulețe in care pot fi auzite manele și dedicații, facute…

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei, azi 20 Noiembrie. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane…

- Dupa 26 de ani de cariera ca judecator, Valentina Baciu a pus roba in cui. Saptamana trecuta a avut ultima ședința de judecata, iar de pe 1 octombrie va face cu totul altceva. Va fi consilierul Gabrielei Baltag la Consiliul Superior al Magistraturii. – Din orice unghi am privi lucrurile, rezulta ca…

- Consiliul Local Arad a aprobat hotararea care prevede inasprirea masurilor sanctionatorii impotriva persoanelor care apeleaza la mila publicului. Sumele rezultate din cerșetorie vor fi confiscate și transformate in venit la bugetul local.