- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Iulian Ivan, a declarat, joi, ca romanii care se afla in strainatate pentru studii si care nu au documente emise de autoritatile straine pot vota la alegerile parlamentare pe baza documentelor…

- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Iulian Ivan, a declarat, joi, ca se pot prezenta la urne la orice sectie din strainatate alegatorii care au optat pentru vot prin corespondenta dar nu au primit documentele necesare sau informarea…

- Romanii din diaspora au la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile parlamentare. Astfel, votul se va desfașura pe 2 zile, pe 5 și 6 decembrie, sambata și duminica. In plus de asta, anul acesta Guvernul pune la dispoziție mai multe secții de vot astfel incat aglomerația sa fie evitata. Vor fi…

- Numarul sectiilor de votare din strainatate la alegerile parlamentare din acest an a crescut fața de alegerile din 2016, a anunțat ministrul de Externe. Anul acesta vor fi 748 de sectii de votare in dispora, cu 331 mai multe decat acum patru ani, cand au fost organizate 417. De asemenea, votul la alegerile…

- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE, Iulian Ivan, a lansat, luni, un apel catre romanii din strainatate sa se implice in activitatea sectiilor de votare, un numar insuficient de membri ai acestor sectii putand conduce la cresterea cozilor in fata sectiilor…

- Guvernul discuta, in ședința de joi seara, o hotarare privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Printre noutați se numara stabilirea orelor de vot pentru Diaspora. Spre deosebire de romanii care voteaza in țara o singura zi, alegatorii…

- Alianta USR PLUS cere presedintelui si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice necesare pentru asigurarea sectiilor de votare in diaspora pentru alegerile parlamentare. "Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice…