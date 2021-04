Cum se vor ține, de fapt, slujbele de Paște. Florin Cîțu a făcut anunțul mult așteptat Luni seara, premierul Florin Cițu a declarat la Digi 24 ca slujbele din noaptea de Paști vor fi ținute in afara bisericii, cu respectarea regulilor de distanțare fizica. Cum se vor ține, de fapt, slujbele de Paște Premierul a mai spus ca miercuri va mai avea o discuție cu reprezentanții cultelor religioase pentru a organiza […] The post Cum se vor ține, de fapt, slujbele de Paște. Florin Cițu a facut anunțul mult așteptat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- „Am discutat și cu primarii PNL și șefii de CJ, sa vorbeasca despre beneficiile campaniei de vaccinare, dar la țara e nevoie de primar și de preot. Este nevoie de toata lumea, din ce am vazut eu și biserica, și toate cultele susțin campania in acest moment.Eu cred ca preoții susțin campania de vaccinare.…

- Biserica Ortodoxa Romana anunța ca, in zilele urmatoare, romanii vor avea acces la toate detaliile in ceea ce privește slujba de Florii și slujba Paște, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca ramane așa cum BOR și-a dorit, ca slujba de Inviere sa aiba loc pana la ora 04:00.„Anunțul de azi al premierului…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…

- CHIȘINAU, 27 mart - Sputnik. Țara noastra a primit astazi un nou lot de vaccin AstraZeneca din partea Romaniei - 50 400 de doze. Anunțul a fost facut de șeful statului Maia Sandu. „Aceasta tranșa ne permite sa continuam și sa acceleram procesul de vaccinare, așa incat sa protejam viața cator…

- Președintele a atras atenția ca cifrele din ultima saptamana privind pandemia sunt „ingrijoratoare” iar tendința de creștere e evidenta și presiunea pe secțiile de terapie intensiva este tot mai mare.

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca starea de alerta va fi prelungita in aceasta saptamana, toate restricțiile in vigoare urmand a fi pastrate. Cutremur in PSD! Robert Negoița revine in partid. Firea amenința cu demisia „Circulația pe timp de noapte va fi restricționata mai devreme,…

- Premierul Cițu nu vrea majorarea alocațiilor in 2021! Marea majoritate a parinților așteptau de la premierul Florin Cițu vești despre majorarea alocațiilor copiilor in 2021. PSD depunea un amendament la actualul buget de majorare. Cu toate astea, se pare ca PNL-istul Florin Cițu se ține tare pe poziție.…

- Nimic nu va mai fi la fel! Auzim din ce in ce mai des aceasta fraza, mai ales dupa declanșarea pandemiei. La nivel mondial cazurile de decese in urma infectarilor cu COVID-19 a crescut dramatic. Normalitatea, așa cum o știam, va fi cu totul alta, chiar daca Raed Arafat anunța ieri, intr-un interviu,…