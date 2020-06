Cum se vor organiza PLAJELE fără șezlonguri Guvernul a adoptat modificari la actul normativ care reglemeneaza accesul pe plaja, stabilindu-se ca persoanele care doresc sa stea la plaja fara sezlonguri, la malul marii, trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si persoanele care fac plaja in zona... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Guvernul a adoptat modificari la actul normativ care reglemeneaza accesul pe plaja, stabilindu-se ca persoanele care doresc sa stea la plaja fara sezlonguri, la malul marii, trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si persoanele care fac plaja in zona amenajata.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost modificata Hotararea de Guvern 394 2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri, potrivit AGERPRES.Acest acces pe plaja a fost reglementat prin Hotararea…

- Guvernul a modificat in ședința de joi hotararea privind deschiderea plajelor pentru turiști, in sensul ca este permis accesul și pentru persoanele care nu inchiriaza șezlong, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Ionel Danca. Astfel, turiștii vor putea merge la plaja și cu prosopul sau cu…

- De la 1 iunie se deschid plajele turistice de pe litoralul romanesc. Totuși, accesul pe plaja se va face dupa un set de reguli care a fost stabilit de autoritați și care trebuie respectat intocmai de cei care merg la plaja, dar și de operatorii economici. Ordinul privind modalitatea in care vor funcționa…

- Persoanele care vor sa mearga la plaja, la cele concesionate, iși vor face rezervare online sau telefonic, potrivit masurilor de relaxare de la 1 iunie, publicate aseara in Monitorul Oficial. Șezlongurile vor fi așezate la o distanța de 2 metri, iar turiștii vor avea culoare unidirecționale pentru deplasare.…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat la Nadlac ca strandurile și piscinele raman inchise și in cel de-al doilea „val de relaxare”, cel de la 1 iunie. Se va lua in calcul deschiderea acestora abia dupa alte analize ale situatiei epidemiologice. „In bazinele descoperite sau acoperite sau in piscine…

- "In hotararea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, intr-adevar am specificat ca pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, mentionez, accesul se face cu sezlonguri care trebuie sa fie la 2 metri (distanta unul de altul - n.r.). Aici o sa facem o revenire pentru…

- „Lucram la diferite scenarii, vrem sa incepem sezonul la data de 1 iunie, sper sa putem intampina și straini”, a declarat, pentru postul de televiziune bTv, ministrul bulgar al turismului, Nikolina Anghelkova. Ea a precizat ca „plajele vor fi pregatite la data de 1 iunie, pentru ca așa prevede contractul…