Cum se vor organiza petrecerile de Crăciun ale companiilor în 2020? Concerte, numere de stand-up sau seri tematice, toate online Mai multe companii din Romania au inceput sa se ocupe de petrecerea de final de an pentru angajați. Susțin ca vor ca oamenii cu care lucreaza in fiecare zi sa aiba parte de cateva ore de relaxare și de distracție. Din cauza pandemiei de coronavirus, salile de evenimente vor ramane inchise și totul se va muta in online, cu ajutorul aplicațiilor. Petrecerea de final de an este o instituție in multe companii. Mulți dintre angajați beneficiau de o seara in care compania le organiza o ieșire speciala, unde sa uite de planuri, responsabilitați sau e-mailuri și sa se distreze cateva ore cu muzica, surprize… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

