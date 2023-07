Cum se vor modifica pensiile din 2024

Pensiile ar putea sa fie mai mari cu 16%, incepand cu 2024, majorarile fiind așteptate ca urmare a recalcularii, dar și a unei noi legi a pensiilor. Specialiștii vorbesc de o majorare de cel puțin 16%, daca luam in calcul rata inflației din anul 2022, dar și salariul mediu brut. Astfel, punctul pe pensie ar putea ajunge la puțin peste 2.000 de lei, potrivit Realitatea.net. In același timp, din 2024, ar urma sa intre in vigoare și noua lege a pensiilor, ceea ce inseamna ca se face și recalcularea, iar pensiile se vor majora. Cum arata scenariile pentru majorarea pensiilor in 2024 rata inflației…