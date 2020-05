Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat, intr-un video pe Facebook, ca numarul maxim de persoane care pot fi invitate la o aniversare sau o onomastica, daca evenimentul este organizat intr-un apartament, este de 8. Pentru evenimente care implica o slujba religioasa, nunta, botez sau inmormantare,…

- Este a șaptea zi de haos in Vama Nadlac, coada se intinde pe cațiva kilometri. De asemenea, exista probleme și pentru persoanele care doresc sa iasa din țara. Sute de oameni au fost ținuți toata noaptea la frontiera și nu li s-a permis sa treaca granița. Aceștia așteapta de 7-8 ore deoarece…

- Autoritațile iau in calcul mai multe variante pentru relaxarea masurilor de izolare, dupa data de 15 mai. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Marcel Vela. The post Vela: „E posibil sa mentinem declaratia pe proprie raspundere si dupa 15 mai”. Ce spune ministrul despre amenzi appeared first…

- Marcel Vela a facut un nou anunț in contextul pandemiei de coronavirus. Oficialul a discutat printre altele și despre declarația pe propria raspundere. Potrivit spuselor lui Marcel Vela, aceasta ar putea ramane in vigoare și dupa 15 mai.

- Ce se va intampla din data de 15 mai? Vor aparea reguli noi? Sunt doar doua din nelamuririle cu care confrunta toții romanii in momentul de fața. In acest context, ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un anunț important!

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara, 29 martie, ca va fi adoptata a patra ordonanța militara, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a depașit 1700. Anunțul este facut dupa o ședința de urgența care a avut loc la Ministerul de Interne, la care a participal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara, 29 martie, ca va fi adoptata a patra ordonanța militara, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a depașit 1700. Anunțul este facut dupa o ședința de urgența care a avut loc la Ministerul de Interne, la care a participal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.