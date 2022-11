Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Fiscului, Lucian Heius, a prezentat strategia ANAF pentru anul viitor. Totodata, ce contribuabili vor fi vizați de inspecțiile fiscale. Inspectiile fiscale pe anul 2023 se vor concentra pe TVA, tranzactii pe persoane afiliate, contribuabilii care au beneficiat de diverse forme de ajutor din partea…

- ”De doua luni de zile, ANAF-ul a semnat un protocol de colaborare cu ARR-ul, Autoritatea Rutiera Romana, tocmai pentru a obtine informatiile in timp real pentru cei care aduc foarte multe masini de afara si le valorifica, deci practic nu le aduc pentru ei, ci fac o fapta de comert si nu sunt inregistrati…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma ca inspectorii fiscali care fac verificari cu privire la comertul cu autovehicule second hand au descoperit, in ultimele luni, adevarate "mecanisme" puse in aplicare de cei care practica acest tip de comert pentru a evita plata taxelor. Seful ANAF a aratat ca…

- ”In ultima luna, in urma activitatii de verificare a persoanelor fizice s-au constatat venituri suplimentare de 8.015.343 lei, ceea ce inseamna creante fiscale de 2.081.806 lei”, scrie seful ANAF pe Facebook. Lucian Heius prezinta si un top 3 al persoanelor fizice cu diferente intre veniturile efective…