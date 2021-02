Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Acest lucru poate afecta sanatatea copiilor, susține un medic pediatru. Ministerul Educației a formulat o propunere care ar permite elevilor sa faca sport fara masca. Conform documentului, elevii…

- Ziarul Unirea Cum vor RECUPERA elevii orele neefectuate din cauza școlii online. Cate ore remediale vor fi saptamanal Cum vor RECUPERA elevii orele neefectuate din cauza școlii online. Cate ore remediale vor fi saptamanal Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri, ca accesul la cursurile…

- Ziarul Unirea Profesorii ar putea primi pana la 8000 de lei pentru toate orele remediale cu elevii lor. Cați bani au fost alocați pentru aceștia Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca cei 100 de lei primiți pentru o ora de un profesor care face cursuri de recuperare cu elevii, cunoscute in…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat ca numarul orelor de recuperare a materiei va fi in medie de 5 pe saptamana și vor varia in funcție de evaluarile facute de profesori. Cadrele didactice vor stabili de la caz la caz cat s-a pierdut din programa școlara. Copiii ar urma sa se intoarca fizic…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa la „actiuni…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa…

- Aproximativ 400.000 de elevi nu au in acest moment acces la internet acasa pentru a participa la școala online. Ministerul Educației promite soluții pentru acești copii: vouchere cu care sa iși plateasca internetul. In plus, și-au dat termen ca in doi ani sa nu mai exista comunitați fara acces la internet.…

- Peste 2.100 de elevi din județul Gorj inca nu au acces la cursurile online, in ciuda faptului ca toate școlile au intrat de ceva timp in scenariul roșu. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, in momentul intrarii școlilor in scenariul roșu la nivel național, in județ erau 3.796 de…