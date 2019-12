Cum se vor conecta rețelele mobile la sistemul RO-ALERT și cum vor fi distribuite mesajele de alertă către populație Conectarea rețelelor de telefonie mobila cu sistemul RO-ALERT in vederea transmiterii mesajelor de alertare a populației se va realiza in doua sedii ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) din București și Brașov, a anunțat joi Autoritatea de reglementare in comunicații (ANCOM). Operatorii vor obligația de a lua toate masurile necesare pentru a asigura distribuirea in cel mai scurt timp posibil a alertelor catre telefoanele mobile aflate in zonele afectate și vor avea maxim 3 minute sa trimita și STS un mesaj de confirmare cu privire transmiterea alertelor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

