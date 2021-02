Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca, incepand de vineri, indicatorul privind infectiile cu noul coronavirus va fi calculat “dupa noile reguli”, adica vor fi incluse si focarele, anunța AGERPRES. “Conform Hotararii de Guvern, astazi trebuia sa fie ultima zi in care focarele nu erau incluse.…

- Bugetul Romaniei pe 2021 a fost adoptat de Guvern, vineri seara, urmand sa ajunga in acest weekend in Parlament pentru a fi votat. Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat ca au fost facute unele transferuri din Fondul de rezerva pentru proiecte de investiții ce erau incluse in anumite anexe. Ministrul…

- „Un impact probabil o sa apara, o sa vedem cum sunt urmatoarele 14 zile. Ati vazut ca sunt putine tari care au tinut scolile inchise. In acelasi timp, noi suntem intr-un scenariu acum si trebuie sa subliniez ca scenariile folosite de unu la suta si trei la suta in scoli, daca informatia mea este corecta,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nu i-a cerut nimeni demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Citu este una "foarte buna". "Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodata in discutie ca cineva din Guvern sa-mi ceara demisia. Nu mi-a cerut nimeni demisia. Cu…

- Liderul PNL Sector 5 și deputat, Cristian Bacanu, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ii cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa incalce deliberat legea, asta in condițiile in care reglementararile privind starea de alerta prevad o relaxare a restricțiilor odata cu scaderea numarului…