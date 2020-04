Am scris acest text in 2015. Sau 2020? De la Colectiv la Corona medicii au ramas aceiași vidanjori ai inconștienței colective. (Din volumul ,,Sutura de gand”, ed. Rao, 2020) Medicii nu sunt doar un corp anexat unui creier furnizor de diagnostice și tratamente. Indiferent ca trateaza un panarițiu sau o catastrofa, calmul și rațiunea sunt trecute […] Articolul Cum se vindeca oamenii care vindeca? apare prima data in Opinia Buzau .