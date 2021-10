Romania pare ca a ajuns la un platou al cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2, dar acest platou este, de fapt, foarte aproape de varful absolut de cazuri, inregistrat in urma cu 10 zile. Sunt aproape 67 de mii de cazuri confirmate in aceasta saptamana, iar numarul victimelor COVID din ultimele 5 zile e mai ridicat decat in același interval de saptamana trecuta. In cifre absolute, asta inseamna ca peste 2.200 de familii iși plang rudele rapuse de COVID.