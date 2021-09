Stiri pe aceeasi tema

- Primii patru turisti spatiali ai capsulei SpaceX au revenit pe Terra sambata seara dupa ce au petrecut trei zile in spatiu, incoronand cu succes prima misiune orbitala din istorie fara astronaut profesionist la bord, noteaza AFP, noteaza Agerpres. Capsula Dragon a rezistat coborarii vertiginoase…

- Turistii spatiali care se afla in acest moment pe orbita Terrei la bordul unei capsule a SpaceX au povestit vineri, in cadrul unei interventii video in direct, cum isi petrec timpul in spatiu, demonstrand cateva tumbe si cantand la ukulele, potrivit AFP. A fost totodata anuntata ora revenirii…

- SpaceX a lansat in cursul zilei de ieri patru persoane private in spațiu, in ceea ce a reprezentat prima sa misiune pe orbita cu echipaj la bord, in care nu s-a aflat niciun astronaut profesionist. Numita Inspiration4, misiunea a marcat primul pas facut de SpaceX catre startul calatoriilor spațiale…

- SpaceX, compania fondata de Elon Musk, va lansa miercuri prima sa misiune de turism spațial. Este cea mai ambițioasa misiune SpaceX de pana acum pentru ca cei patru civili care se vor afla la bord vor petrece trei zile pe orbita terestra, la viteza de 28.000 km/h. Misiunea se numește Inspiration4 și…