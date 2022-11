Cum se vede din spațiu uriașa pană de curent din Ucraina. NASA a publicat o imagine incredibilă – FOTO NASA a publicat imagini din satelit care arata cum se vede din spațiu blackout-ul de pe intreg teritoriul ucrainean, in urma atacurilor rusești din ultimele zile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, informeaza CNN. Imaginile surprinse de NASA din spațiu arata o mare diferența intre Ucraina și țarile vecine. Ucraina se afla in bezna „Imaginile din […] The post Cum se vede din spațiu uriașa pana de curent din Ucraina. NASA a publicat o imagine incredibila - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

