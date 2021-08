Stiri pe aceeasi tema

- Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.De duminica, mii de afgani incearca disperați sa urce in orice aparat care ii poate duce departe de amenințarea talibana.

- Imagini șocante de la Aeroportul din Kabul fac inconjurul lumii. In timp ce afganii disperați sa paraseasca țara se așeaza in fața avioanelor pe pista, doi barbați au fost filmați cum cad din avionul care luase altitudine. Nu este clar cum au cazut cele doua persoane din avion. Aeroportul din Kabul…

- Mai multe imagini cu puternic impact emotional de pe aeroportul din Kabul au fost facute publice luni. Mai multi oameni ar fi cazut dintr-un avion in timp ce acesta isi lua zborul. Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane și s-au instalat in palatul prezidențial din Kabul, imediat dupa plecarea președintelui Ashraf Ghani. Sute de afgani incearca sa iși salveze viața și sa paraseasca țara.…

- Scenele de panica și haos continua luni dimineața pe aeroportul internațional din Kabul, sute de cetațeni afgani și straini fiind disperați sa fuga din țara dupa ce talibanii au preluat complet controlul. Nu mai puțin de 60 de țari din toata lumea, inclusiv SUA, au cerut ca cetațenii afgani sau straini…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oras important care ramasese sub controlul fortelor guvernamentale afgane. Evenimentele se desfasoara cu repeziciune, iar informatiile sunt greu de verificat. Presedintele tarii a parasit tara.

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian.