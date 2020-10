Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul guvernarii liberale este de a adopta proiectul de buget pe anul viitor pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea guvernului, intre Craciun si Anul Nou. Anunțul a fost facut sambata de premierul Ludovic Orban. „Pregatim rectificarea bugetara, de asemenea pregatim proiectul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca obiectivul guvernarii liberale este de a adopta proiectul de buget pentru 2021 pana pe data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea noului Executiv, intre Craciun si Anul Nou.

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. Intrebat…

- ”In ceea ce priveste economia, am vesti bune. Investitiile publice in Romania au fost cele mai mari investitii din ultimii 10 ani, pe primele noua luni am depasit investitiile totale de pe anul 2016-2017 si dintre tarile europene suntem singura tara in care investitiile publice au avut o influenta pozitiva…

- ​Propunerea pe care România o va face Comisiei Europene privind Planul național de recuperare și reziliența a fost principala tema de discuție în cadrul consultarilor de vineri ale premierului Ludovic Orban cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, potrivit unui comunicat…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca in cursul saptamanii va avea o intalnire cu reprezentanții HoReCa și va fi luata o decizie. „In cursul acestei saptamani va trebui sa luam o decizie pentru ca se termina sezonul estival, perioada in care oamenii pot sta pe terase. De exemplu,…

- Ludovic Orban, atac la autoritatile din Republica Moldova. Prezent la Craiova, la statia de exploatare teritoriala Carcea a conductei de gaze Craiova – Segarcea, premierul Romaniei a vorbit despre investițiile Guvernului in infrastructura energetica. El a avut un mesaj de transmis și autoritaților din…