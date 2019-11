Cum se vede de la Bruxelles întârzierea numirii unui comisar din partea României: Trei mari efecte ale disputei politice interne De doua luni, Romania nu a reusit sa nominalizeze o persoana pentru functia de comisar european care sa fie si acceptata. Lupta interna de la Bucuresti a fost exportata la Bruxelles si poate produce intarzieri in programul noului sef al Comisiei, Ursula von der Leyen. Am vrut sa aflam care sunt efectele disputelor din Romania […] Post-ul Cum se vede de la Bruxelles intarzierea numirii unui comisar din partea Romaniei: Trei mari efecte ale disputei politice interne apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

