Cum se vede contraofensiva Ucrainei prin ochii experților americani? ISW: 'Avansuri semnificative din punct de vedere tactic' / FOTO Fortele armate ucrainene au avansat in contraofensiva lor din regiunea Zaporojie din vestul Ucrainei, se mentioneaza intr-un raport dat publicitatii vineri al Institutului american pentru studiul razboiului (ISW), relateaza sambata dpa, conform AGERPRES. Trupele ucrainene au realizat "avansuri semnificative din punct de vedere tactic", a informat institutul cu sediul la Washington. Fotografiile arata ca ucrainenii au ajuns la periferia nordica a asezarii Robotine, care se afla la circa 10 km sud de orasul Orihiv.

