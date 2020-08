Cum se „vând” posturile din învăţământ In Dolj, candidatii de 9 si 10 la examenul national pentru ocuparea posturilor didactice nu se pot titulariza pentru ca oficialii invatamnantului preuniversitar local spun ca nu sunt posturi vacante pentru urmatorii patru ani. Asta nu inseamna ca intr-un an scolar nu se fac titularizari. Pe metodologie insa, prioritate au nu cei cu note mari, ci cei carora managerii le-au facut contract pe viabilitatea postului si dupa ce au prins macar o nota de 7 devin prioritari in fata celor cu 10, pe baza unei adeverinte. Cei cu note foarte mari ajung in alte orase si de acolo incep sa alerge dupa transfer.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

