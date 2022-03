Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii cred ca o izbanda in raboiul cu Rusia este posibila, in ciuda atacurilor masive ale trupelor lui Putin și a pierderilor de vieți omenești și materiale inregistrate de țara condusa de Volodimir Zlenski.

- 93% dintre ucraineni cred in victoria țarii lor in razboiul lansat de Rusia, relateaza The Kyiv Independent , care citeaza un sondaj realizat de Rating GroupPotrivit sursei citate, 47% din copulație spera ca victoria va veni in urmatoarele saptamani, in vreme ce 23% cred ca razboiul va dura cateva luni,…

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și-a exprimat increderea in victoria Ucrainei impotriva Rusiei. Oficialul american a subliniat ca SUA și alte țari occidentale vor continua sa sprijine poporul ucrainean.

- Ministerul ucrainean al Sanatații a facut public ultimul bilanț dupa 5 zile de cand Rusia a invadat teritoriul Ucrainei.De la 24 februarie, cand a inceput invazia militara a Rusiei, in Ucraina au murit 352 de civili, intre care și 16 copii.De asemenea, numarul civililor raniți a ajuns la 2.040, printre…

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…

- „Noi trebuie, pana la urma, este și interesul nostru, al tuturor, sa-l scoatem pe Putin din aceasta capcana. Amenințarea cu arma nucleara poate sa fie doar tactica de intimidare. Totuși, și amenințarea cu sancțiunile econmice sunt tactici. Unori, in politica, ajungem ca faptele sa ne determine deciziile,…

