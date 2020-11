Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania, potrivit Agerpres. Conform datelor privind traficul de pe website-ul…

- Prelungirea negocierilor pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Uniunea Europeana (UE) și Marea Britanie ridica numeroase semne de intrebare cu privire la limitarile care vor interveni incepand cu 1 ianuarie 2021. Libera circulație a persoanelor, una din cele patru libertați fundamentale…

- Ieri, Marea Britanie și Japonia au semnat, oficial, acordul comercial, primul de acest fel incheiat de Regatul Unit dupa Brexit, in timp ce negocierile cu partenerii din Uniunea Europeana sunt in continuare blocate, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. „Cat de potrivit este sa fim in taramul…

- Presedintele Iohannis s-a aratat preocupat de soarta romanilor stabiliti in Regatul Unit si, din acest motiv doreste un acord care sa garanteze un parteneriat solid intre cele doua state. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania isi doreste un acord intre Uniunea Europeana si Regatul Unit,…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a criticat dur, joi, atitudinea Guvernului Boris Johnson in negocierile cu Uniunea Europeana, considerand ca expirarea tranzitiei post-Brexit fara acord este "iresponsabila" si reiterand obiectivul desprinderii Scotiei de Marea Britanie, anunța MEDIAFAX."Faptul…

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura va intra in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax. Guvernul Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat vineri Uniunea Europeana ca il ameninta cu impunerea unei frontiere comerciale in Marea Irlandei si cu o blocada alimentara intre Marea Britanie si Irlanda de Nord daca nu va fi de acord cu termenii sai in ceea ce priveste viitoarea lor relatie, relateaza Reuters.…

- Firmele de morarit din Marea Britanie au achizitionat cantitati mari de grau din Germania in ultimele saptamani, dupa ce recolta de grau a Marii Britanii s-a diminuat semnificativ, au declarat vineri mai multi traderi pentru Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit traderilor, recolta de grau a Marii…