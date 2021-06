Cum se va schimba viața pe Pământ – scenarii apocaliptice Viata pe Terra va fi inevitabil transformata de schimbarile climatice atunci cand copiii nascuti in 2021 vor implini 30 de ani sau chiar mai devreme, avertizeaza un proiect de raport al specialistilor de la GIEC, grupul interguvernamental de experti ONU in evolutia climei. Raportul de evaluare de 4.000 de pagini( care nu va fi publicat […] The post Cum se va schimba viața pe Pamant – scenarii apocaliptice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

