Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, principiile noii legi a salarizarii, la care se va lucra anul acesta, urmand ca ea sa fie adoptata din 2022. Unitatea in privința salariului in plata, care se va calcula pentru toate categoriile socio-profesionale. Salariile se vor raporta la nivelul salariului minim brut pe economie, care va fi […]