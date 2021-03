Organizarea slujbei de Inviere din acest an va fi in directa legatura cu dinamica epidemiologica privind pandemia de COVID-19, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV).Andrei Baciu a precizat ca organizarea Slujbei de Inviere se va putea face in funcție de contextul epidemiologic care va fi in acea perioada.„Este o situație in dinamica. Mai este ceva timp pana atunci. Vedem ca dinamica epidemiologica are niște modificari in special in ultimele zile”, a spus Andrei Baciu.O…