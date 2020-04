Cum se va organiza Festivalul de Film de la Cannes în acest an? Festivalul de Film de la Cannes de anul acesta nu va fi anulat, dar va avea un alt format, in contextul pandemiei de COVID-19, au anuntat organizatorii. Evenimentul de pe Croazeta, unul dintre cele mai mari festivaluri de film din lume, trebuia sa aiba loc in perioada 12-23 mai, potrivit Reuters. Anterior, organizatorii au anuntat ca cea de-a 73-a editie a festivalului este aminata pentru sf Citeste articolul mai departe pe noi.md…

