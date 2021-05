Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry vor deveni in curand parinți pentru a doua oara! Ducesa de Sussex se pregatește sa aduca pe lume in curand o fetița, astfel ca primul ei nascut, micuțul Archie, va avea in sfarșit un partener de joaca. Aceștia ar putea avea deja cateva nume pregatite, iar britanicii spera…

- In presa internaționala au aparut zvonuri cum ca ducesa de Sussex, Meghan Markle (39 de ani), ar avea de gand sa candideze la președinția Statelor Unite ale Americii in 2024, daca Joe Biden (82 de ani) nu va mai dori al doilea mandat. Potrivit unui susținator al partidului Democrat, veteran in echipa…

- Meghan Markle a ales o ținuta speciala pentru interviul incendiar cu Oprah Winfrey. sotia printului Harry a vrut sa-i aduca un omagiu Printesei Diana, decedata intr-un accident de masina in 1997. Ducesa de Sussex a ales sa poarte o rochie lunga semnata Armani, in valoare de 3.300 de lire sterline,...…