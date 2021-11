Cum se va numi coaliția PNL-PSD-UDR Noua coaliție de guvernare s-ar putea numi Coaliția pentru reziliența și dezvoltare. Sursa Zilei a aflat ca liderii PNL au fost de acord, in ședința de marți seara a conducerii partidului, cu aceasta propunere. Numele complet va cuprinde și inițialele partidelor care fac parte din coaliție – Coaliția pentru reziliența și dezvoltare PNL PSD UDMR. […] The post Cum se va numi coaliția PNL-PSD-UDR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

