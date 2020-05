In documentul Ministerului Educației sunt precizate soluțiile pentru cele cinci situații in care se poate afla un elev. „Astfel, daca elevul are cel puțin doua note pe semestrul al doilea se incheie media cu aceste note. In situația in care elevul are doar o nota pe semestrul in curs si profesorul poate valorifica activitatea online a acestuia, va fi acordata și a doua nota și se va face media; daca insa nu poate fi evaluata activitatea online a doua nota pentru semestrul al doilea va fi considerata media elevului din primul semestru. In absența oricarei note pe acest semestru media semestrului…