Stiri pe aceeasi tema

- Vizita vicepreședintelui SUA in Romania și Polonia nu a calmat total nervozitatea pentru un posibil atac al Rusiei impotriva acestor țari, relateaza CNN in analiza sa Deplasarea vicepreședintelui Statelor Unite la Varșovia și București „nu a fost doar una cu putere simbolica”, a marturisit un inalt…

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Alexandra Kaluga (26 de ani), una dintre protestatarii saltați duminica la protestele din Rusia, a înregistrat o parte din interogatoriul de care a avut parte în secția de poliție din cartierul moscovit Brateievo, unde a fost dusa, scrie publicația independenta Novaia Gazeta. Materialul…

- Mulți analiști și strategii cred ca este doar o chestiune de timp pana cand Ucraina va fi copleșita de puterea militara a Rusiei. Chiar și in cel mai pozitiv scenariu – Rusia iși retrage trupele și Ucraina ramane o națiune suverana – este puțin probabil ca Europa sa se intoarca la status quo-ul de…

- Capitanul naționalei de fotbal a Rusiei, Artem Dzyuba, a fost atacat (verbal, doar, nu in teren și, cu atat mai puțin cu arme) de catre Vitaliy Mykolenko, noul fundaș al lui Everton, transferat de la Dinamo Kiev pentru 23 de milioane de euro. Acesta este pornit pe capitanul naționalei Rusiei, din cauza…

- Rezistenta ucraineana la invazia rusa a dovedit o forta care i-a luat prin surprindere pe multi observatori. In contextul in care o coloana lunga de 64 de kilometri de vehicule rusesti se indreapta spre Kiev, analistii incearca sa evalueze cum s-ar putea desfasura aceasta noua ofensiva si care sunt…

- Odata cu declanșarea ofensivei rusești in Ucraina, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai Rusiei, China, a incercat sa aplaneze conflictul, deși a existat o temere din partea analiștilor occidentali referitor la un posibil ajutor dat Rusiei. Dar, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…